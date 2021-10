Luto en Televisa: Muere querido actor en trágico accidente; cayó en coma y su hijo quedó huérfano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa, José Elias Moreno, contó cómo fue el haber presenciado la muerte de sus padres en un trágico accidente ocurrido hace décadas.

Como se recordará, el padre del histrión era el primer actor José Elías Moreno, famoso por sus multifacéticas interpretaciones en cine, teatro y televisión, lo cual lo catapultó a ser una figura emblemática de la Época de Oro del cine mexicano.

El actor rompió el silencio en entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones, transmitido por el canal Tlnovelas, en la cual narró a detalle cómo fue esa trágica noche en el que ese accidente cobró la vida de sus dos padres y a su abuela.

El histrión, quien ha aparecido en telenovelas como Rubí y Diseñando tu amor, abrió su corazón y recordó cómo fue ver morir a sus dos padres a los 13 años de edad en ese accidente carretero.

"Fue un día muy muy especial, íbamos todos los fines de semana a Cuautla, me acuerdo perfecto, ese domingo jugaba Chivas-Pumas y un amigo de la escuela me había invitado, que tenía boletos para ir al estadio y yo le dije a mi papá que no quería ir, me quedo en la casa de mi amigo y voy al estadio con ellos y él me decía que no", mencionó.

"En el coche iba una muy buena amiga de mis papás que era como una tía, iba con sus dos hijos o sea íbamos carro completo de la 'Familia Burrón' y mi mamá me dijo, 'no te puedes quedar por qué va Gabriel y se me hace una grosería'. Total subimos y vámonos", mencionó.

Y viene el accidente, no sé cómo fue íbamos dormidos en una camioneta de tres bancas yo iba con Gabriel y su hermanita...yo nada más escucho como cacerolas y siento como que caímos y salgo del coche, no sentía el brazo, lo tenía inflamado yo creo que ya me había pasado algo, y es que pierdes la noción del tiempo", recordó.

Elías Moreno, ahora de 65 años de edad, recordó haber visto a su padre desplomado sobre el volante del auto mientras roncaba, pero no pudo ayudarlo ya que no podía con el peso.

Afortunadamente no entré (al auto) por qué mi mamá ya estaba muerta, y no te cae el 20".

"Subo y pasan coches nadie me pela y pienso: 'Ya sé. Si el próximo coche no me pela, me acuesto como en las caricaturas como si me hubieran matado. En eso pasa un coche le hago señas y se sigue y veo que se para y se echa de reversa y bajan el vidrio y me dice la señora: '¿Pepe?' y le digo: 'Sí', y me dice '¿qué haces aquí?' y le dije que chocamos".

El histrión contó que en ese momento pasó por el lugar el que era el jefe coronel de una base militar en Cuautla, Morelos, quienes pudieron brindarles ayuda. Contó que él terminó desmayado en el auto y despertó ya en el hospital.

Su padre acabó herido de gravedad y llegó inconsciente al nosocomio, donde le hicieron una craneotomía para remover unos coágulos de sangre que estaban atrofiando su cerebro. El actor cayó en coma y duró 10 días luchando por su vida.

Mientras él agonizaba internado y médicos aseguraban que si sobrevivía quedaría ciego o mudo, su esposa y su suegra fueron sepultadas. A los 10 días, sucumbió a sus heridas y falleció, dejando huérfano a su hijo José Elías.

El histrión contó que luego de perder a sus padres, empezaron a fallecer varias personas cercanas. Primero, su nana a los 6 meses del percance, luego su tío y después su mejor amigo.

Esto hizo que cayera en una depresión profunda de la cual aseguraba solo se levantaba para bañarse y volverse a dormir, hasta que el primer actor Julio Alemán lo salvó, ayudándolo a poner en orden su vida.

DEP José Elías Moreno

El histrión, quien compartió pantalla con estrellas como Sara García, María Félix, Mario Moreno 'Cantinflas', Jorge Negrete y Pedro Infante tenía 58 años al momento de su muerte en 1969.

Actualmente, los restos del primer actor se encuentran en el lote de actores del Panteón Jardín.

