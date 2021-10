Luto en TV Azteca: Tras estar preso por asesinato, actor de Televisa da dura exclusiva a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa y TV Azteca pasó por la misma tragedia que el actor de Hollywood Alec Baldwin, ya que mató por accidente a un miembro de su equipo de grabación pues su arma de utilería contaba con una bala verdadera.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Flavio Peniche, hermano del también actor Arturo Peniche. Flavio participó en melodramas de Televisa y el Ajusco como María Mercedes (1992), Perla (1998) y Pasión Morena (2009).

También ha formado parte de series de televisión como Rosario Tijeras, Enemigo Íntimo y El Dragón, sin embargo, en 2003 su vida dio un trágico giro luego de que mientras grababa la película La venganza de la alacrana, mató por accidente a un extra llamado Antonio Velasco.

Al detonar su arma, que supuestamente era de utilería, esta contenía una bala de verdad, la cual mató al integrante de la producción. El histrión fue acusado de homicidio imprudencial y fue encarcelado en Morelos.

Sus abogados lograron probar que se trató de un accidente y tuvo que pagar 800 mil pesos para llevar su proceso en libertad y durante 14 años acudió cada semana a firmar su libertad condicional a prisión.

En entrevista exclusiva con Venga la Alegría, el histrión recordó esta tragedia que no ha podido olvidar desde hace más de 15 años luego de que el actor estadounidense Alec Baldwin asesinó, accidentalmente, a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Esto al disparar un arma que aparentemente era de utilería durante la grabación de su más reciente película Rust. Peniche expresó su apoyo a Baldwin y declaró:

Peniche contó que la responsabilidad sobre lo que pasó no debe recaer en el actor, sino en todos los filtros que hay para prevenir accidentes de esta magnitud en el set.

Recordó además cómo logró superar ese trago amargo, el cual lo hizo enfrentar un delito que prácticamente no cometió.

Yo intenté dos veces ir con el psicólogo pero no me ayudó. Mi mejor psicólogo ha sido mi mujer. Cuando recién pasó esto, mi abogado me dijo que no diera la cara y ella me dijo: 'deja de llorar, levántate y vámonos, tú no tienes la culpa, vamos a dar la cara y explicar todo'".