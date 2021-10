¡Se va a TV Azteca! Tras 35 años en Televisa y un veto, famosa actriz los traiciona y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y comediante, quien lleva al menos 35 años de carrera en Televisa, se unió a la competencia Venga la Alegría luego de que hace unos años la vetaran de San Ángel por cambiarse de televisora.

Se trata de la famosa cómica acapulqueña Aida Pierce, quien comenzó su carrera en la empresa de Emilio Azcárraga desde 1981 cuando participó en La carabina de Ambrosio y fue el inicio de una espectacular trayectoria.

La estrella no solo ha hecho programas de comedia como Hospital de la risa y Humor es... los comediante, sino que también ha tenido la oportunidad de actuar en telenovelas como Carita de Ángel, Amor sin maquillaje, Sueño de amor, entre otras.

Hace unos meses, Pierce se entrevistó con el programa Sale el Sol y aquí habló como nunca antes acerca del veto que le impusieron en Televisa por cambiarse de televisora e irse al canal 13.

Yo sin que me firmaran ningún trabajo me fui y me quedé como el perro de las dos tortas... pero no hay que culparte, uno lo hizo pensando en lo mejor para uno, pero al final no se me dio en ninguna de las dos (empresas)", explicó.