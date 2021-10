Tragedia en la música: Los Cadetes de Linares sufren brutal accidente; operan de urgencia al líder

Monterrey, Nuevo León.- Hace algunas horas se reportó que la famosa agrupación Los Cadetes de Linares sufrieron un terrible accidente automovilístico cuando viajaban tras presentarse en Guanajuato y lamentablemente sí hubo heridos.

Desafortunadamente se informó que quien resultó más lesionado fue el líder de la agrupación, Homero Guerrero Jr., quien tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital y se sabe que requirió una operación de emergencia en una de sus piernas.

A través de las redes sociales ya circulan imágenes y videos del brutal accidente en el que se vieron envueltos los intérpretes de éxitos como Una página más y No hay novedad. Se alcanza a ver que el vehículo quedó perforado por la valla con la que se impactaron, las puertas arrancadas del lado del copiloto y la defensa destrozada.

En el automóvil viajaban nueve personas, pero se destacó que Homero fue el más afectado y que los demás están bien aunque "un poco golpeados".

Asimismo, la agrupación realizó un video en vivo a través de su cuenta de Facebook para informar que Homero Guerrero Jr. era trasladado hasta un hospital de Monterrey, Nuevo León, donde sería intervenido quirúrgicamente.

Hola, raza. a todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad", explicó el músico mientras estaba recostado en la camilla.