¿Tragedia? Vetada de Televisa y sin ahorros, Angélica María hace fuerte revelación en vivo

Ciudad de México.- Tras revelar en plena pandemia que no tenía trabajo y pasaba por una crisis económica tras la cancelación de sus presentaciones, la primera actriz y cantante Angélica María ahora reaparece y hace fuertes revelaciones.

La actriz y cantante, quien hace unos años que fue vetada de Televisa, se fue a vivir a Estados Unidos y se unió a Telemundo, donde participó en un proyecto. 'La Novia de México', como es conocida, reveló que ya no tenía ahorros y vivía al día, lo que desató preocupaciones.

Yo de la patada hijo, no hay trabajo, no estoy trabajando… Todos los shows que teníamos, pues no… y mira, yo vivo al día, yo soy una mujer que soy millonaria en amor, pero no en lanita, entonces si no hay trabajo no hay comida, no hay viajecitos a México, no hay nada. Eso si está bastante difícil", relató entonces.

Ahora, la actriz reapareció para una entrevista en De Primera Mano de Imagen Televisión para revelar que por el momento no desea realizar ningún proyecto laboral y espera que para el próximo año todo fluya mejor que en la pandemia.

No quiero cantar hasta el año que entra yo creo. Hace falta sentir el amor con el aplauso del público pero como estamos acostumbrados a hacer televisión también, tampoco nos acostumbramos pero no es lo mismo".

Angélica María también indicó que considera que la llegada de la contingencia sanitaria es una especie de oportunidad para que los seres humanos "generemos cambios por nuestra poca empatía con la madre naturaleza".

Hay que recapacitar. Esto viene por algo, hay que tratar de ser mejores… creo que a todos nos ha afectado el encierro. Ha sido algo difícil pero debemos de tomar esto como un llamado de atención y decir mira estás acabando con tu planeta. Vamos a querernos y respetarnos, porque la falta de amor está acabando con este planeta, con nuestra ciudad, país, con todo", dijo.

Además, la reconocida actriz y cantante se solidarizó con mujeres que actualmente luchan contra el cáncer, ya que ella también lo hizo y afortunadamente salió victoriosa tras ser diagnosticada en 1997.

Revísense. Tiene uno que estar siempre pendiente de una porque uno está pendiente de su familia y tiene que estar pendiente de una para que no pase nada, si el cáncer se detecta a tiempo se puede estar aquí, como yo, que me dio hace varios años, hay que ir a hacerse sus exámenes y los hombres también porque no solo es cáncer de mama".

Finalmente, indicó que luego de pasar por ese duro episodio en su vida, cada año se somete a los chequeos médicos pertinentes para mantenerse bien e informada sobre su estado de salud.

¿Tuvo romance con Vicente Fernández?

Luego de que se rumorara que tuvo una relación extramarital con 'Don Chente', Angélica María dijo:

Pobre 'Chente', no es cierto. Soy muy amiga de Cuca, su mujer, la adoro. Nunca fuimos nada. 'Chente' y yo amigos y un verdadero amigo, lindo, compañero bello".

Hablando del delicado estado de salud del intérprete, la cantante dijo que no ha podido comunicarse con la familia.

No he podido hablar con Cuquita. Desgraciadamente cuando me cambié perdí mis libretas. Lo perdí, no lo tengo. He tratado de conseguirlo. Me comunico con una persona que trabaja con ellos pero tampoco contestan. Los amamos, le mandamos nuestro amor", dijo.

