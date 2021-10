Tras 43 años en Televisa, actriz revela veto por traición ¿con TV Azteca?: "Me sacaron con policías"

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien ha trabajado por al menos 43 años en Televisa, se sinceró durante una reciente entrevista y confesó que lamentablemente ella sufrió un veto de esta empresa por una supuesta traición ¿con TV Azteca?.

Se trata de la talentosa artista mexicana Angélica Vale, quien debutó en San Ángel en 1975 cuando era una bebé con una participación en el melodrama El milagro de vivir y desde entonces no ha dejado de trabajar en teatro, radio, cine y televisión.

Entre los más grandes éxitos de esta estrella se encuentran La Parodia, La fea más bella, Las vías del amor, El privilegio de mandar, entre otras y su último proyecto con Televisa fue el melodrama Y mañana será otro día, el cual resultó ser todo un fracaso.

La hija de la primera actriz Angélica María fue invitada a participar en el programa La entrevista con Yordi y aquí hizo insólitas revelaciones, entre ellas el veto que sufrió con Televisa cuando apenas era una niña y aseguró que en ese entonces no se apoyaba el talento infantil.

No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan. ¿Tú sabes que a mí me sacaron con policías de Televisa Chapultepec a los seis o siete años?", explicó.