Tras volver a Televisa, famosa actriz se confiesa en 'Hoy' y revela que no soporta ¿a Legarreta?

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 25 de octubre la famosa actriz Lolita Cortés regresó a los foros de Televisa tras ausentarse el viernes pasado por motivos de trabajo y dejó en shock a los televidentes al confesar en vivo en Hoy con quien no soporta trabajar.

Por motivo del cumpleaños de la 'Jueza de Hierro' y de Latin Lover, la producción del matutino organizó una serie de divertidas preguntas para ambas personalidades, las cuales tuvieron que responder durante la divertida sección de El Manotazo.

En varias ocasiones, la excrítica de La Academia terminó hablando de más y hasta dijo algunas groserías completamente al aire.

La maestra de baile y estrella musical confesó que lo más loco que ha hecho por amor es "tener hijos", sin embargo, detalló que le encantan las familias grandes y que por ello desea tener "25 nietos" como un "equipo de futbol".

Sin embargo, lo más polémico de estas confesiones fue cuando Lolita reveló el nombre de la persona con la que no soporta laboral y no es ni Andrea Legarreta ni nadie del equipo de Hoy.

Aunque estaba temerosa por soltar el nombre, la jueza de Las Estrellas Bailan en Hoy se sinceró y reveló que se trata del actor de Televisa Juan Ignacio López Aranda, hijo del primer actor Ignacio López Tarso.

No soporto esto de las personas que son desleales y me purga la falta de compañerismo en un escenario, que no te vean los ojos, que no se aprendan los textos, la falta de talento, de disciplina, y sí tiene nombre... ay Dios santo, él lo sabe perfectamente, es Juan Ignacio Aranda", declaró la estrella.