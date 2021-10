Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y 18 años en Televisa, conductor de 'VLA' traiciona a TV Azteca

Ciudad de México.- Un irreverente conductor de Venga la Alegría, quien renunció y 'desenmascaró' a Televisa a su salida luego de trabajar en esa empresa durante 18 años, estrena proyecto fuera del matutino de TV Azteca.

Se trata de Horacio Villalobos, quien comenzó su carrera como conductor de televisión a mediados de los años 1990 en la televisora de San Ángel y hasta estuvo en le programa Hoy en el 2007.

En el 2010, Horacio estrenó Farándula 40 en el Ajusco y estuvo al aire durante 10 años, hasta que fue sacado en plena pandemia. Tras ser juez en el reality La Academia, Villalobos se integró al elenco de Venga la Alegría en el 2020, donde permanece hasta ahora.

Ahora, el presentador, quien también es crítico en el reality del matutino, ¡Quiero Cantar!, estrena un proyecto que no es en la televisora del Ajusco. ¿Regresa a Televisa? No.

Como se recordará, Horacio ha dicho en varias ocasiones que "no volvería a Televisa, ni en drogas", ya que s quedó con un mal sabor de boca.

En una entrevista con Ricardo O'Farril, Villalobos narró las malas condiciones laborales que recibió por parte de la televisora e incluso dijo que intentaron quitarle los derechos de sus personajes creados para el programa Desde Gayola, además de que según dijo, no ganaba ni un peso por producir el programa.

Muy ojete la verdad, muy Televisa, muy ojete. Cuando no me pagaban ni un peso. No había presupuesto, todos trabajábamos gratis", reveló entonces.