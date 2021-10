Adiós Televisa: Tras pedir despensa para sobrevivir y alistar su muerte, actriz se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien lleva trabajando al menos 32 años en Televisa y fue captada pidiendo despensa hace unos meses, traicionó a esta empresa y se unió a dos famosos programas de la competencia.

Se trata de la reconocida artista Diana Golden, quien brindó una entrevista exclusiva al matutino Venga la Alegría en la que se burló y destrozó a su ex Alfredo Adame luego de que le congelaran las cuentas y encontraran que apenas tiene 8 mil pesos en ellas.

Tenía una cuenta chiquitita de 8 mil pesos... No, pero es tan mañoso, que todo lo ah de tener a nombre como tiene la casa a nombre de su hija Vanessita", comentó para burlarse.

Asimismo, la estrella de telenovelas como Mujeres engañadas y Amores verdaderos no tuvo reparo e incluso mencionó que el exconductor de Hoy no tendría dinero ni para comer.

"El pobre don cobarde nada más llegó a este mundo a sufrir. Es un hombre chiquitito, pobrecito, sufridito. Pero como el señor no tiene ni para comer, ni para vestir, no es que de verdad no debe tener ni para comer señor cobarde".

Hace unos meses, Diana fue captada pidiendo ayuda en forma de despensa y confesó que tenía al menos 4 meses sin empleo. Asimismo, al poco tiempo también declaró que ya tiene todo listo para el día de su muerte y su testamento en orden, y además dijo que le gustaría partir a mejor vida en un pueblito de México.

Me quiero morir como mi mamá o como 'La Doña', el día de su cumpleaños, dormida en su cama... Tengo todo arreglado, todo está para mi sobrino Alejandro que vive en Miami, hijo de mi hermano mayor que ya falleció", declaró.

En otra entrevista con el matutino Sale el Sol, la nacida en Cali, Colombia, continuó burlándose de Alfredo y así lo destrozó:

Que dé la cara y deje de ser cobarde, a él me voy a referir, como él me decía narcotraficante, él se ha dedicado a hablar mal de todo el mundo y ahora le toca pagar sus consecuencias... él es mañoso y todo lo esconde", dijo Diana.

