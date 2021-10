Adiós TV Azteca: Tras dejar 'Ventaneando' y 27 años en el Ajusco, Chapoy reaparece en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, quien ha estado ausente del programa durante los últimos días, sorprendió al reaparecer al aire en la competencia de TV Azteca, nada más y nada menos que en Televisa.

La polémica conductora, quien lleva 25 años al frente del programa de espectáculos y 27 en el Ajusco luego de haber iniciado su carrera en la televisora de San Ángel hace décadas, apareció brevemente en la competencia este lunes.

Pati ha estado ausente del programa porque está de vacaciones, aunque otros reportes indican que podría haber sido 'castigada' por ejecutivos luego de unos supuestos malentendidos, sin embargo, estuvo por unos momentos al aire en el Canal de Las Estrellas.

¿La razón? La periodista apareció en un video en la sección de 'Los Tu-vasos' en el programa sabatino Cuéntamelo Ya!... Al fin, al aire en Televisa los fines de semana.

Y esque el conductor del programa Hoy Paul Stanley y Roxana Castellanos en su personaje de 'Deyanira Rubí' se burlaron de cuando Pati Chapoy le dijo "qué mam..." en plena emisión de Ventaneando a la actriz y exintegrante de RBD, Maite Perroni.

Esto luego de que la actriz de Oscuro Deseo y El juego de las llaves presuntamente se negara a darles una entrevista en la alfombra roja de los Premios Platino, en España.

Meterse con 'Ventaneando' es más doloroso que tener una uña enterrada y la verdad es que uno... nunca sabe", dijo Paul Stanley.

La periodista no le perdonó el desplante a Maite, quien dijo que no le daría ninguna entrevista a TV Azteca, echándose de 'enemiga' a la conductora, quien no la bajó de grosera, momento que fue aprovechado por los dos conductores para burlarse de lo sucedido.

Ya se le ofrecerá. Se le ofrecerá, se le ofrecerá", agregó Pati, dejando claro que nunca olvidarán su desprecio.

Como se recordará, antes de firmar con el Ajusco, Pati estaba en Televisa, en donde trabajó con Raúl Velasco en el exitoso programa Siempre en Domingo y luego pasó a tener su propio programa llamado El Mundo del Espectáculo.

Sin embargo, en 1993 se le retiró su contrato y un año después, se fue a TV Azteca, donde creó la emisión En medio del espectáculo, la cual condujo de 1994 al 2002.

Aunque se creía que Pati estaba vetada de Televisa luego de que casi terminara en la cárcel por un pleito legal con la televisora, al parecer esto no es así, sin embargo, esto no significa que la jefa de espectáculos esté cerca de cambiar televisoras.

En 1996 creó y echó a andar Ventaneando, el cual hasta ahora sigue al aire 25 años después con solo Pedro Sola y Daniel Bisogno como los conductores 'originales', catapultando a Chapoy como una de las figuras más emblemáticas en el Ajusco y haciendo muy poco probable su regreso a Televisa.

