Bomba en 'Hoy': Sacan del clóset a famoso galán de Televisa; le hallaron íntimos chats con hombres

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien forma parte del programa Hoy, se encuentra enfrentando un fuerte escándalo debido a que la revista TVNotas lo sacó del clóset en su portada de este martes 26 de octubre.

El mencionado sitio de espectáculos asegura que la actriz española y exparticipante del reality Guerreros 2020 Estafanía Ahumada mandó a volar a Luis 'Potro' Caballero porque le habría encontrado íntimos chats con otros hombres.

Una supuesta amiga de la nacida en España aseguró que la artista de 30 años habría soportado todo tipo de humillaciones con el polémico exparticipante de realitys como Acapulco Shore, La Academia, Guerreros 2020, y otros.

Supuestamente, Luis siempre "le gritaba enfrente de todos" a su entonces novia y aunque su relación ya estaba desgastada decidieron sumarse al programa Inseparables: Amor al límite para tratar de ganar el premio económico, sin embargo, todo se vino a bajo y rompieron tras ser eliminados de la competencia.

"Salieron eliminados como a la mitad de la competencia y regresaron a México; estuvieron semanas sin hablarse, ni siquiera regresaron para grabar el episodio final del programa, no se querían ver ni en pintura".

Sin embargo, Estefanía habría buscado de nueva cuenta al 'Potro' y aunque este se hizo del rogar, volvieron pero el gusto les duró poco. La supuesta amiga asegura que el polémico participante de Las Estrellas Bailan en Hoy tendría conversaciones subidas de tono con otros hombres y por ello la española habría decidido dejarlo definitivamente.

Le encontró algo que no podía perdonarle... Mensajes sexosos con un hombre; se sacó de onda porque o es gay o bi, y aunque eso no es malo, es algo que no le gustó... le dijo que no podía permitir lo que le hacía, discutieron muy feo y él le gritó que estaba loca. Él trató de justificarse, pero ella no cedió ni le creyó, creo que esto era lo que necesitaba para darse cuenta de que este hombre no vale la pena", explicó y no dio los nombres de los supuestos galanes de Caballero.