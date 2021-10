Britney Spears admite que su familia solo la busca por conveniencia: "Es tan humillante"

Ciudad de México.- La tormentosa relación que Britney Spears lleva con sus familiares quedó expuesta una vez más. A través de redes sociales, la actriz se sinceró con sus fans sobre lo difícil que es sobrellevar el vínculo con sus consanguíneos.

La intérprete de Womanizer compartió una fotografía en redes sociales en la que se muestra una máquina de escribir acompañada de flores de color rosa. Lo que llamó la atención fue el emotivo texto debajo de la imagen.

Con este breve comentario, la princesa del pop dejó en claro que su familia suele darle la espalda cuando los busca, razón por la que aprendió a disfrutar de su soledad sin necesitar de nadie, según dijo.

Es humillante [...] todas las personas a las que me acerque dijeran inmediatamente que se irán de viaje [...] Está bien, lo entiendo. Solo están disponibles para mí cuando les conviene. Ya no estoy disponible para ninguno de ellos. No me importa estar sola y en realidad estoy cansada de ser tan comprensiva como la Madre Teresa. Si son groseros conmigo, entonces terminé ¡¡¡paz!!! Este mensaje es para mi familia ... ¡¡¡Por lastimarme más de lo que jamás sabrás!!! Sé que la tutela está a punto de terminar"