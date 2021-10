De los besos a los gritos; Alicia Machado y Pablo Montero se dicen de todo durante pelea

Ciudad de México.- En solo un par de semanas, Alicia Machado y Pablo Montero pasaron del amor al odio mientras siguen encerrados en La casa de los famosos, el reality show de Telemundo que funciona al que conocimos en México como Big Brother VIP.

Todo inició el lunes pasado cuando Montero le pidió a Machado que no se adueñara de una tablet, la cual utilizan dentro del programa para pedir comida y los productos personales que los integrantes necesitan.

Aunque la situación se tranquilizó por algunos minutos, el intérprete buscó a la exMiss Universo para decirle que no debía callar a la gente ni referirse a las mujeres del servicio doméstico como "chachas".

Tras esto, el cantante aseguró que la modelo en una ocasión le habló mal de todos, específicamente de Verónica Montes, Gisella Aboumrad, Christian de la Campa y Cristina Eustace, sin embargo, la venezolana sostuvo que todo era mentira e indicó que hay grabaciones que sustentan lo que dice.

Tras señalar que Pablo es un "macista de mier..." y solo quiere desprestigiarla para que sus compañeros la eliminen, el mexicano habló de su carrera y la comparó con Gaby Spanic, la protagonista de La Usurpadora. Pablo siguió reclamando y dando duros golpes al ego de Alicia.

Ubícate en tu carrera, en lo que tienes, en lo que has hecho. No has hecho nada. No has hecho nada en tu carrera, nada, ni como actriz ni como cantante si a esas vamos. No ha hecho nada en su carrera más que hacer conflictos. No hace nada ni como actriz, ni como cantante", expresó el famoso.