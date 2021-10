Exacadémica Toñita se compara con Yalitza Aparicio y revela que sufren el mismo mal

Ciudad de México.- La cantante Toñita, quien saltó a la fama hace casi 20 años luego de su destacada participación en la primera generación de La Academia, reveló que se siente identificada con Yalitiza Aparicio, pues ambas han sido discriminadas por ser morenas.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, la artista aseguró que el color de piel sigue siendo un problema en México, pues no hay mujeres morenas que sean protagonistas de alguna telenovela.

Sin embargo, destacó el papel protagónico de Yalitza en la película Roma, algo que considera fue una "revolución". Reprobó que pese al éxito de la oaxaqueña en el cine la gente la siga reduciendo a una "india fea".

Asimismo, Toñita recordó que en su momento el único exponente de la piel morena fue ella misma tras su paso por La Academia en TV Azteca.

Sobre las acusaciones de que se ha sometido a tratamientos estéticos para blanquear su piel, la nacida en Veracruz lo negó rotundamente.

Somos personas de Sol. Yo caminaba media hora a la escuela y regresaba media hora bajo el Sol. Ahorita Yalitza ya no va a estar asoleándose como antes y el color le va a cambiar, pero no quiere decir que se va a blanquear, simplemente porque ya no te expones al Sol", explicó