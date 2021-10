'Gomita' vive con miedo: Exconductora de Televisa pide a su padre que deje de buscarla tras golpiza

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como 'Gomita', se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida debido a que denunció a su padre, el señor Alfredo Ordaz Barajas, tras golpearla a ella y a su madre Elizabeth Campos.

Hace algunas horas la conocida influencer y payasita reapareció en las redes sociales con un tajante mensaje en el que exige a su progenitor que las deje de buscar y les permita vivir en paz, además le recordó que hay una orden de restricción en su contra.

La también exconductora de Televisa aseguró que decidió viajar hasta Colombia para respirar nuevos aires pues asegura que quiere "salir adelante" y olvidarse de sus problemas, sin embargo, no ha podido disfrutar ya que su padre la sigue buscando. Detalló que no tiene ningún tipo de comunicación con él pero sabe que sus palabras llegaran hasta sus oídos.

Me vine a otro país para que mi papá dejara de buscarme y ahora está buscando a mi mamá... Te pido que nos dejes en paz, tanto a mi mamá como a mí, las dos tenemos una orden de restricción y tú no te puedes acercar ni entrar a la casa de mi mamá... Déjanos vivir en paz ", escribió 'Gomita'.

Me da miedo (por) la vida de mi mamá y la mía.. déjanos en paz... me entristece vivir con miedo y a mi mamá igual", añadió.

Asimismo, Ara compartió una serie de videos en sus historias de Instagram en donde insistió en que la agresión que sufrieron ella y 'Doña Chave' el pasado mes de septiembre "no es la primera" y aseguró que 'Don Kiko' las había violentado anteriormente.

Mi mamá sabe perfectamente que no está sola. Está en su hogar, donde tiene que estar, donde yo le he dicho que salga adelante, que lo aleje, pero que nos deje vivir en paz. Mi madre me marca a mí para decirme lo que está pasando y me está pidiendo ayuda", contó.