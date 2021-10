Luto en TV Azteca: Carlos Rivera habla de su ex y ¿confiesa boda secreta con Cynthia Rodríguez?

Ciudad de México.- El actor y cantante Carlos Rivera dio un desgarrador mensaje sobre su exnovia, la fallecida Hiromi, y reveló también que podría haberse casado en secreto con la conductora de Venga la Alegría en TV Azteca, Cynthia Rodríguez.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la rueda de prensa de la obra José el soñador del productor Alejandro Gou, el cantante y protagonista de la puesta en escena respondió a reporteros por qué no recomendó a su pareja Cynthia Rodríguez para la obra musical, en la que se necesitaba a una actriz.

Yo recomiendo a cada quién en su perfil y lo que quiere hacer. A Cynthia no le encanta, el teatro no es su pasión, no es algo que ella hace".