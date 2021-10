Subió 15 kilos: Tras dejar TV Azteca por Televisa, famosa revela si su esposo la dejó por alcohólica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y exintegrante de La Academia, Yuridia, reapareció luego de que una conocida revista de espectáculos publicara que su esposo la abandonó por presuntamente haber caído en las garras del alcoholismo.

La sonorense, quien debutó en TV Azteca en el 2005 y estuvo hasta el 2016 allí hasta que se cambió a Televisa, acudió a sus historias de Instagram para aclarar tajantemente si se divorcia o no de su esposo, Matías Aranda.

La intérprete de Amigos no por favor se burló de su presunta "separación" con el también exacadémico a raíz de la convivencia por el encierro y su vicio por el alcohol.

Chavos, estoy aquí con el abandonador... ¡ay, no!, no sé si debería hacer esto, acabo de leer la nota de... en realidad la leyó mi hermana, yo no me meto a leer absolutamente nada, pero mi hermana me dice que me están haciendo quedar como si fuera una alcohólica de lo peor", inició su mensaje.

Quitada de la pena, irónica y con una gran sonrisa, Yuridia agregó: "La verdad es que no lo soy, o sea, me la estoy pasando bien, ahora... nunca tomé en la vida, y no soy ese tipo de personas, y si lo fuera... les vale pit... ¿no?".

Para finalizar, la cantante confesó sus intenciones de proceder legalmente contra la revista que reveló dicha información.

Pero como ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, porque es difamatoria, mi pregunta es... ¿quieren una demanda?... ¡Estaría padre! ¿no?".

Además de sus declaraciones, Yuridia colocó dos imágenes junto a Matías en las que escribió:

Aquí leyendo por qué @elmatiaranda me dejó y no me aguantó".

Más tarde añadió en otra foto, en la que se burló de su supuesta adicción a la bebida y escribió: "¿Unos chupirules o qué?".

Como se recordará, en agosto del año pasado, TVNotas publicó que Yuridia estaba atravesando por una supuesta mala racha.

Según lo que publicaron entonces, la cantante se encontraba sumida en una fuerte depresión debido a la contingencia por Covid-19, la cual la habría hecho subir 15 kilos, pues esto aumenta sus "ataques de ansiedad".

Además, indicaron que supuestamente esto la orilló a retirarse de las redes sociales.

Lo que pasa es que sus ataques de ansiedad se han incrementado desde el año pasado y se la ha pasado comiendo, al grado de que ya aumentó cerca de 15 kilos. A finales de 2019 dejó de tomarse sus medicamentos para controlar sus ataques de pánico y eso le afectó mucho", dijo la fuente.

Fuente: TVNotas, Instagram @yuritaflowers y Agencia México