¿Tragedia en TV Azteca? Cynthia Rodríguez, de 'VLA', sufre accidente que le impide usar zapatos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa conductora de Venga la alegría Cynthia Rodríguez acostumbra a compartir, casi a diario, los diferentes modelos con los que enamora a sus seguidores.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, recientemente sorprendió y alarmó al revelar una noticia en la que narra una pequeña tragedia que le impide utilizar zapatos cerrados.

A través de sus historias de Instagram, la exacadémica compartió su rutina diaria de ejercicio, sin embargo, esta vez apareció descalsa y dijo estar una "nueva modalidad, descalza".

Oigan, es que no les he contado que un día me aplasté mi uña del pie con la puerta y días después, me pisaron la misma uña que ya había sangrado...se puso morada y todo", reveló.

FOTO: Historias de Instagram @cynoficial

Además, cuidando no lastimar susceptibilidades, dijo no mostraría la herida pero que se encuentra muy triste por no poder utilizar ningún zapato cerrado.

No voy a mostrar porque puede haber personas que sean sensibles...entonces, mejor no. Pero no puedo usar zapatos, ni botas, ni tenis, solo zapatos abiertos. No saben ¡qué tristeza!", dijo.

FOTO: Historias de Instagram @cynoficial

Fuente: Instagram @cynoficial