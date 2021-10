Tras renunciar a exclusividad y dejar 'Hoy', actriz destroza a Televisa ¿en TV Azteca?: "Basura"

Ciudad de México.- Una polémica conductora, actriz y cantante, quien hasta hace unos días formaba parte del matutino Hoy, reapareció en un programa de la competencia y desde allá hizo pedazos a Televisa.

Se trata de la conocida artista Mariana Ochoa, quien estuvo trabajando en la emisión del canal de Las Estrellas por varias semanas debido a que era jueza del reality Los Chiquillos de Hoy. Además la semana pasada fue de visita al foro del programa para promocionar su tienda de disfraces.

La artista de 42 años confesó hace algún tiempo que ella misma renunció a su contrato de exclusividad con TV Azteca pues no le agradaba del todo las condiciones que le propusieron:

Desde hace tiempo no estoy ahí, porque hubo cosas que no me agradaron, y decidí no renovar mi contrato desde 2006. Me ofrecieron un contrato, según el cual no podía hacer cine ni teatro", comentó en 2015.