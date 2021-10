Adiós Imagen TV: Luz María Zetina confirma que renunció a 'Sale el Sol' y ¿vuelve a Televisa?

Ciudad de México.- Tal y como se había especulado desde hace días, este miércoles 27 de octubre la conductora Luz María Zetina confirmó que había presentado su renuncia a la producción de Sale el Sol y que hoy era su última aparición en el programa.

La también actriz, quien trabajó durante 21 años en Televisa, dio un emotivo mensaje para despedirse del público y de todos sus compañeros del matutino de Imagen TV.

Estos 5 años fueron de entrega, de gozo, de aprendizaje, esta es mi casa y yo siento como ahora que mi hija se fue fuera a estudiar y seguirse preparando, yo también... esta es mi familia, a cada uno de los que está aquí los he aprendido a querer... esto no es una despedida, a mí las despedidas no me gustan", comentó.