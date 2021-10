Cambios en 'Hoy': Tras dejar TV Azteca, confirman que ejecutivos de Televisa ¿corren a productora?

Ciudad de México.- A solo dos meses de que acabe el 2021, destapan cambios en varios matutinos de la televisión abierta en México, confirmando el más grande en el programa Hoy de Televisa, emisión que cada dos o tres años renueva su producción y hasta de elenco.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La periodista y conductora Angélica Palacios fue quien reveló importante información sobre todos los 'ajustes' que se estarían haciendo en los programas de la mañana como Venga la Alegría de TV Azteca, Sale el Sol de Imagen Televisión y Programa Hoy de Televisa.

En su programa transmitido por YouTube, Suéltalo Aquí, Palacios primero habló de los repentinos cambios en conductores de Sale el Sol y cómo han intentado probar suerte con actores como Juan Soler, Pablo Perroni y Mariana Ochoa, lo cual habría provocado dudas en el público.

Vemos a actores haciendo función de conductores y se nota clarísimo que no tienen las tablas de conversación y empatía con el público. No es lo mismo de ser actor a conductor o ser cantante o conductora. En 'Sale el Sol' han probado uno u otro y no toman en cuenta al público", opinó Angélica.