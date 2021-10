El actor y cantautor Alex Durán presenta su nuevo sencillo: 'La Receta'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Receta es el nombre del nuevo y cuarto sencillo lanzado por el actor Álex Durán, quien ha decidido sumergirse en el mundo de la música, una nueva pasión que ya está dando muchos frutos. En entrevista con TRIBUNA, Durán reveló cómo nació esta canción.

“La historia habla de mi esposa, antes de conocernos, nos centramos en ella pero creo que es sobre algo que a todos nos ha pasado cuando uno sufre de amores. Yo quería hacer alusión a todos los amigos, las borracheras, cuando te dicen que sigas adelante y no te enamores”.

El cantautor relató cómo algo así sucedió con su esposa, después de terminar con su último novio, y de cómo tras una fuerte depresión decidió seguir adelante e ir a un bar, justo en el lugar donde se conocieron, y en esa historia, afirma, se basa la canción, “como en esta metáfora que agregamos de fui a ver al doctor por un mal de amores y me recetó no enamorarme”.

¿Nuevo álbum?

Hasta el momento, Durán ha sacado cinco canciones, y se vienen más en camino, por lo que el cantante no ha descartado la idea de eventualmente lanzar un disco con todas ellas: “Ya podríamos armar un álbum, pero seré honesto, estos son mis pininos, y me gustaría a partir de ahorita empezar a pensar en sacar un álbum. Las canciones que siguen son una bomba, me siento más enganchado”. Explicó cómo con el paso del tiempo cada vez más se ha sentido seguro con la música: “desde que me pongo los audífonos y me pongo a grabar, me siento con más ‘flow’ con más poder. Sí estoy pensando en hacerlo, creo que es el sueño de todos, tener un álbum”.

Álex hizo énfasis en que no dejará la actuación, pero que fue gracias a la pandemia en que pudo por fin cumplir este sueño guardado de hacer música. “Esto ya lo traía desde hace mucho, pero no había tenido tiempo. No pretendo dejar de actuar, me encanta y seguimos haciendo proyectos”. Añadió que es posible, en un futuro, que participe en un proyecto actoral donde también cantaría, algo que lo emociona bastante.