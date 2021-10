Exhibió catálogo de Televisa: Tras veto por irse a TV Azteca, exhiben que actriz fue secuestrada

Ciudad de México.- Una exconductora del programa Hoy reveló que una famosa actriz que abandonó México luego de un escándalo que involucró al narco, además de que luego exhibió el catálogo de Televisa, habría estado secuestrada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Verónica del Castillo, quien recordó el episodio de terror que vivió su hermana Kate del Castillo durante su tormentoso matrimonio con el comentarista de TV Azteca Luis García, además de asegurar que estaba "secuestrada emocionalmente".

Como se recordará, Kate Del Castillo y el exfutbolista se casaron en febrero del 2001 y la relación concluyó en el 2004. La actriz lo acusó de haber sido violento, pues mencionó que la pateaba y en varias ocasiones intentó estrangularla, además de sufrir maltrato psicológico.

Verónica contó que en aquella época, Kate no quiso pedir ayuda para no preocupar a su familia.

No pude ayudarla mucho porque no nos permitió entrar. Se cerró y como que nos bloqueó. Estaba secuestrada emocionalmente y no pudimos ayudarla mucho pero después la recuperamos".