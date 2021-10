¿Fue por una infidelidad? 'Chicharito' Hernández explica motivo del quiebre de su matrimonio

Ciudad de México.- El 'Chicharito' y Sarah Kohan han captado la atención de la prensa a partir de que anunciaran que su matrimonio se había quebrado, por lo que iniciaron los trámites de divorcio hace algunos meses.

Uno de los rumores sobre el motivo de separación tiene que ver con una supuesta infidelidad. El tercero en discordia sería Diego Dreyfus, amigo del futbolista.

Kohan ha dado su versión de los hechos en la que acusó al deportista de ser "un padre ausente". Incluso, la modelo australiana le exige una cuota de manutención estimada en 100 mil dólares mensuales, pues afirmó que 'Chicharito' es capaz de cubrirla dado que percibe ocho millones de dólares al año.

Hasta julio, el delantero mexicano se había mantenido en silencio, el cual rompió en una entrevista para The Ringer, en la que aceptó ser el culpable de que su relación de dos años llegara a su fin

No fui el mejor compañero que necesitaba ser, no fui el gran papá que quería ser, no fui un gran amigo, no fui el gran ser humano que quería ser", admitió.