Golpe a 'Ventaneando': Gustavo Adolfo Infante 'hunde' a Chapoy tras dejar TV Azteca por Televisa

Ciudad de México.- Desde Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante 'hundió' a su rival más grande en la televisión abierta en México, la titular de Ventaneando Pati Chapoy.

El programa del periodista de espectáculos, De Primera Mano, superó el rating del programa de TV Azteca dirigido por Chapoy y en el que forman parte Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente, Mónica Castañeda, Ricardo Manjarrez y Rosario Murrieta.

Como se recordará, De Primera Mano es la competencia directa de Ventaneando, emisión que lleva 25 años al aire en el Ajusco y ha sido dirigida durante todos esos años por Pati Chapoy, pues están en la misma barra de horario.

Así lo reportó el youtuber Alejandro Zúñiga, quien mencionó que la audiencia del programa de espectáculos, el cual dejó Chapoy desde la semana pasada por supuestas vacaciones y luego 'apareció' en Televisa en el programa Cuéntamelo Ya! Al Fin, está "por la calle de la amargura".

Mientras que por otro lado, la competencia De Primera Mano "empieza con 279 mil, les dejan el rating muy bajito. Luego va por 329 mil, 346 mil, 428 mil y cierran con 507 mil".

Tanto Zúñiga como 'El producer' resaltaron la rivalidad entre Chapoy y Gustavo Adolfo Infante, la cual viene desde años atrás, cuando ambos trabajan juntos en Televisa.

Aunque trabajaban juntos en Televisa hace muchos años, el periodista contó hace unos meses por qué se volvieron rivales.

Trabajé 6 años con la señora Chapoy pero a ella no le gusta la competencia y cuando empiezo a hacer programas similares me empieza a atacar y como yo tengo el hocico muy grande, le empiezo a responder y pues a ella no le gustó", continuó.