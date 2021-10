¡Lo hizo a propósito! Laura Flores cocinó mal para que la eliminaran de 'MasterChef celebrity'

Ciudad de México.- Mientras algunas estrellas hacen de todo para conservar su lugar en MasterChef Celebrity, también hay casos donde ocurre todo lo contrario y se esfuerzan para ser eliminados de la competencia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, Laura Flores confesó que planeó su salida del programa y para conseguir su objetivo cometió dos errores enormes en los platillos que preparó.

Según cuenta la actriz, ella tenía otro proyecto en puerta. Durante esa temporada había pactado ser parte de Así se baila, un concurso donde tenía que mostrar sus mejores pasos de baile.

En una entrevista con Vaya vaya TV, Flores mencionó que tenía que forzar su salida para poder cumplir con su agenda. Una vez que quedó fuera de MasterChef Celebrity, sintió tranquilidad, al tiempo que agradeció lo aprendido.

Me siento tranquila, siento que aprendí lo que tenía que haber aprendido, la experiencia no me la quita nadie: cociné con mi hija, aprendí mucho de cocina y técnica, me entró un gusto todavía más grande por la comida y conviví con compañeros muy valiosos".