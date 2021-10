Luto en Televisa: Muere querido conductor tras su inesperado despido; famosos lloran su partida

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo y el periodismo deportivo está de luto tras confirmarse el fallecimiento del gran cronista Javier Sahagún, excomentarista de Televisa Deportes, hoy conocido como TUDN.

Así confirmaron la noticia tanto la televisora en la que trabajó años así como el periodista Joaquín López Dóriga: "Murió el gran cronista Javier Sahagún. Mi pésame a sus familiares y amigos", expresó.

Por su parte, Televisa y TUDN también lamentaron el repentino deceso del conductor, quien era un aficionado de las Chivas y era famoso por sus colores y narraciones en la lucha de WWE.

A pesar de ser una de las cartas fuertes de la televisora, el periodista fue despedido de la empresa a finales de 2016 de manera sorpresiva. En su cuenta de Twitter, hizo público su agradecimiento por los años que en los que trabajó ahí.

Aunque por ahora se desconocen las causas de su muerte, el año pasado se declaró sobreviviente del cáncer luego de compartir un video en el que tocaba una campana. En redes circula que falleció de una enfermad, pero no indicaron si era esta.

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron", escribió en aquel entonces en su cuenta de Twitter.