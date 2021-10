¡No más dudas! Camilo aclara qué lo inspiró para elegir el nombre de su bebé

Ciudad de México.- Camilo y Evaluna Montaner explicaron qué los inspiró para la elección del nombre de su primer bebé, quien se llamará 'Índigo', según revelaron en redes sociales hace unas semanas.

En una entrevista para la revista People, el intérprete de Millones contó que buscaban una forma neutra, pues aún desconocen el sexo. Luego de pensar, recordaron un viaje a la India en el que ambos quedaron sorprendidos por el significado del índigo en la cultura de aquel país.

La palabra se le asigna a las personas con dones especiales, mismos por los que se les considera superiores en la evolución del ser humano.

Nos encanta el Índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino el significado del mismo. Nos encanta. Además, me encanta cómo suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien. Me encanta", dijo emocionado el futuro papá.