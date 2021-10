Sergio Mayer vuelve a Televisa tras polémica y le ofrecen trabajo en 'Hoy': "Saquen al teibolero"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 27 de octubre el actor mexicano Sergio Mayer por fin reapareció en los foros de Televisa luego de que lo señalaran por tráfico de influencias en el caso de su colega Héctor Parra.

El también político y bailarín acudió como invitado al programa Hoy para responder a todas las incógnitas sobre este tema y aseguró que quien lo buscó para que apoyara en la denuncia fue la propia Alexa Parra, quien denunció a su padre por supuesto abuso sexual.

Alexa me busca y me dice: 'Vi que estás apoyando estas causas, estos temas, por favor quiero platicar contigo porque me siento sola', voy, la escucho, la invito a mi casa incluso, me platica y me muestra una serie de evidencias y le dije: 'Cuenta conmigo'", explicó.