Tras 11 años en Televisa y suplicar de rodillas por trabajo, galán de novelas da dura noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un actor de telenovelas, quien lleva 11 años en las filas de Televisa y se integró al programa Hoy luego de haber suplicado de rodillas que lo dejaran continuar luego de haber faltado a varias presentaciones del reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Josh Gutiérrez, quien ha aparecido en melodramas de Las Estrellas como Miss XV, Vencer el desamor y ¿Te acuerdas de mí?. El actor es pareja de Romina Marcos, hija de Niurka, en el concurso de baile.

Como se recordará, como en un inicio el actor tuvo que faltar a los ensayos y a las primeras presentaciones ante los jueces por estar en otro proyecto, Romina se molestó con él y pidió cambiar de pareja.

Sin embargo, Josh se puso de rodillas ante la cámara en dos ocasiones para que lo perdonara, por lo que ella accedió.

Me gustaría hablarle a los jueces y pedirles que por favor, por favor me dejen estar, terminando esta semana ya voy a estar libre y voy a poder entregar todo de mí y Romi, me pongo de rodillas ¡por favor perdóname!", dijo entonces.

Ambos han tenido buenas críticas del panel de jueces, además de que este miércoles hicieron llorar a Galilea Montijo por su interpretación.

En una entrevista compartida por el matutino de Las Estrellas, el histrión abrió su corazón para hablar de duros episodios en su vida. Contó por qué decidió entrar al reality, además de revelar que una parte de su cuerpo está "deforme" a causa de una cirugía.

Acepté estar en este programa justo porque quería retarme. Soy una persona que tiene ciertos limitantes con mi cadera por una operación que me hicieron cuando tenía 15 años".

Además, agregó: "Mi pierna antes estaba más chueca de lo que está. Levantaba la rodilla y se me iba toda hacia un lado, y esto era porque desde la articulación ya estaba deforme. Ya tengo una pierna que es 23 milímetros más corta que la otra, entonces de entrada tengo una plantilla".

Gutiérrez compartió que muy pequeño tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres, además de que creció varios años sin su madre, pues pensaba que su madrastra lo era y no conocía a su madre biológica.

Es un tema ser hijo de padres divorciados. Yo tenía 2 años cuando se divorciaron mis papás. de hecho, a mí me contaron de mi mamá cuando tenía 7 años. Yo viví con la idea de que mi madrastra era mi mamá. Ellos tomaron la decisión de no decirme que mi mamá se había ido, se había regresado a Estados Unidos y que no iba a crecer con ella".

"Martha tomó ese lugar en mi vida y fue hasta los 7 y medio que me dijeron: 'Tu mamá es tal persona y queremos que la conozcas'. Cuando me vio la veía como lloraba. Llegó y me dio un abrazo que dije: 'Sí es mi mamá'", recordó emotivo.

Finalmente, dijo que le ha costado mucho llegar a dónde está, pues luchó siempre por salir adelante y su pasión por la actuación fue lo que lo movió siempre.

Estuve todo un año viniendo al CEA en transporte público. Tenía que agarrar dos camiones, el metro. El señor Eugenio Cobo, director del CEA, fue como un padre para mí", reveló.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy