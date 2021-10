Tras estar preso por asesinato y dejar Televisa, famoso de TV Azteca 'hunde' a conductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- El controversial conductor Mario Bezares, quien empezó su carrera en Televisa, se fue a TV Azteca y pasó un año y medio preso acusado de asesinato tras la muerte de Paco Stanley, estalló y le mandó un 'recadito' a Paul Stanley.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos No tiene para comer: En la ruina y vetado de 'Hoy', exgalán de Televisa hunde a Fernando Colunga

Al parecer los roces entre el conductor del programa Hoy y Bezares siguen muy presentes, sobre todo luego de las recientes declaraciones de Paul, quien reveló en entrevista con Adela Micha que el excompañero de su padre presuntamente le dio un número falso en el funeral.

Bezares, quien recientemente estuvo en TV Azteca, aunque su programa Arriba la Tarde fue sacado del aire hace unos meses, desmintió lo dicho por el también actor de Televisa y dijo en entrevista para el programa De Primera Mano:

Visiblemente molesto, Bezares recordó que casi inmediatamente después de la muerte de Paco, él terminó en prisión tras ser señalado como sospechoso (aunque en 2001 fue liberado tras ser exonerado de todos los cargos y comprobarse su inocencia).

Eran 18-20 horas que estaba en la Procuraduría declarando y luego me arraigan, me quitan celulares. ¿Cómo crees que yo pueda dar un número falso de todo lo que pasó? Si no le contesté pues estaba en el reclusorio, ¿imposible verdad?", dijo.