Tras la muerte de su padre, hija de exactor de Televisa retomará demanda en contra de su viuda

Ciudad de México.- Valeria Palmer, la hija del actor de Televisa Miguel Palmer, indicó a TV Notas que ha retomando la demanda en contra de Edith Kleiman, quien fuera la última pareja de su padre, por el presunto delito de omisión de auxilio.

Y es que Valeria en el pasado mes de abril indicó que la viuda tenía a su padre en malas condiciones, por lo que trató de rescatarlo, además de abrir un proceso legal en su contra.

Sí, sólo que pedí una pauta mientras cuidaba a mi papá, pues quería estar dedicada a él. Ahora se va a retomar y la ley decidirá si es culpable o no; a mí ya no me toca juzgar si estuvo bien o mal lo que hizo", indicó.