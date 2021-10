Tras veto de TV Azteca, Tania Rincón comete grave error en vivo en 'Hoy' ¿y la corren de Televisa?

Ciudad de México.- La mañana de este martes 26 de octubre la exreina de belleza Tania Rincón, quien se integró como conductora del programa Hoy hace unas semanas, cometió un nuevo y grave error en vivo ¿y la corrieron de Televisa?

Hace unos días la nacida en La Piedad, Michoacán, estuvo como invitada en el programa radiofónico La Caminera en donde contó cómo se ha sentido tras integrarse al equipo del matutino de Las Estrellas y además también detalló que probablemente ya fue vetada de TV Azteca.

Como se sabe, la presentadora de 34 años renunció a Venga la Alegría en 2019 y a los cuantos meses se rumoró que llegaría a Televisa por invitación de Magda Rodríguez, lo cual terminó siendo verdad.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", contó.