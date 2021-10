Zuria Vega sale de su zona de confort y actúa como bailarina exótica: "Enseño mucho"

Ciudad de México.- En una entrevista, Zuria Vega contó que se encuentra en camino hacia una de sus metas que es salir de su zona de confort y aventurarse a vivir experiencias nuevas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como parte de su nueva filosofía de vida, la actriz dijo que aceptó el papel en la serie de Netflix, La venganza de las Juanas, que cuenta la historia de cinco mujeres unidas por una marca de nacimiento.

Vega interpreta a una bailarina en el proyecto que apenas cuenta con una temporada, pero no cualquier bailarina, sino una libre de prejuicios.

'Juana Manuela' asiste cada noche a un club nudista en el que trabaja mostrando sus más exóticos pasos de baile, lo cual ha supuesto un reto para Zuria.

Yo estoy enseñando mucho, no lo acostumbro, respeto mucho (a quien lo hace) pero soy más pudorosa en ese sentido…pero después de los hijos regresar con un personaje así, que actoralmente tiene muchos retos, ahí sí me mostré (risas), ya había hecho pole dance en teatro, pero no es lo mismo 10 años antes que 10 años después y con dos hijos".