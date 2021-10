Adiós Televisa: Tras 13 años en TV Azteca y kilos de más, 'corren' a actriz tras romance lésbico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de 57 años, quien estuvo años en TV Azteca y luego se fue a Televisa compartió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que luego de iniciar una relación con una mujer, la corrieron de su casa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la actriz y cantante Regina Orozco, quien luego de haberse ido a Televisa en 2011 tras iniciar su carrera en la actuación en TV Azteca, confesó en el programa de Imagen Televisión El minuto que cambió mi destino todo sobre su orientación sexual.

Como se recordará, la actriz contó que en los inicios de su carrera como actriz, inició un romance lésbico con una mujer llamada Ximena Cuevas. Por esta razón, sus padres la corrieron de su casa al no estar de acuerdo.

Desde entonces, la artista apoya la diversidad por la comunidad LGBTQ+ y es partícipe no solo en causas por los derechos humanos, sino que también sale a la defensa de los derechos de las minorías.

Aunque tuvo este romance con una mujer, la actriz tiene un ahija y ha asegurado en entrevistas que le gustan los hombres, aunque no le gusta clasificarse en si es lesbiana, heterosexual o bisexual.

Aclaro, me gustan los hombres, hace mucho que no ando con ninguna mujer, pero sí me gustan", declaró la soprano.

En la reveladora entrevista, que saldrá al aire este sábado en Imagen TV, la actriz y cantante contó: "Me gustaban mucho los chavos. Cuando veo a mujeres no me atraen, me atrajo Ximena", aclaró.

Sobre las reacciones de la gente, reveló que sus padres la corrieron de su casa.

'Dios mío, tortillera'. Mis papás no aguantaron y me corrieron".

La actriz también se ha sincerado en el pasado sobre su peso, asegurando que es "una mujer gorda y me acepto", ya que toda su vida había estado sometida a dietas, mismas que afectaron su metabolismo.

Además de la aceptación y cómo logró tener una imagen corporal positiva, aclarará también todo sobre su infancia, su carrera profesional y personal, pues hablará sin tapujos sobre su sexualidad.

Fuente: Canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante