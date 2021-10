¿Adiós a una leyenda? Captan a Cuquita Fernández en hospital y da inesperada noticia de 'Don Chente'

Guadalajara, Jalisco.- Hace algunas horas la prensa captó a Cuquita Fernández abandonando el hospital donde se encuentra internado su esposo, don Vicente Fernández, desde hace varias semanas y dejó en shock al dar una inesperada noticia.

Semanas atrás la esposa del 'Charro de Huentitán' había tenido muy preocupados a todos debido a que lucía un semblante triste y desmejorado por la lamentable situación por la que atraviesa la familia Fernández Abarca.

Sin embargo, ayer miércoles 27 de octubre las cámaras captaron a la matriarca de la dinastía sonriendo como nunca antes.

Cuando los reporteros le preguntaron a doña Cuquita sobre el ídolo mexicano, ella dejó ver una radiante sonrisa y dijo: "Bien, bien".

Por su parte, su hijo Vicente Fernández Jr. explotó contra la prensa que lo esperaba a la salida del nosocomio para preguntarle más detalles sobre la salud de su conocido padre: "No hay más declaraciones, el parte médico está bien claro…".

Sí, nada más que no se portan nada bien porque dicen que yo no me paró aquí y sacan puras mentiras, todas las redes están ahí invadidas de puras mentiras, no tiene caso que yo me quede a hablar con ustedes, porque ponen lo que quieren", añadió.