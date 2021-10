Ahogada en llanto, querida actriz de Televisa explota al aire en 'Hoy' ¿y renuncia a Televisa?

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 28 de octubre una famosa actriz, quien tiene 23 años de carrera en Televisa, dejó en shock a todo el público del programa Hoy ya que explotó al aire ¿y renunció?.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la guapísima Vanessa Arias, quien debutó en el melodrama La mentira (1998) y se ha mantenido activa por más de dos décadas en esta televisora y actualmente forma parte del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy junto al conductor y actor Eduardo Rodríguez.

Durante su debut en el reality del matutino de Las Estrellas, la originaria de Sinaloa rompió en llanto en vivo y confesó que tiene una serie de lesiones en la espalda que no le permiten moverse con la agilidad y soltura que le gustaría.

En su más reciente participación en el programa Hoy nuevamente Vanessa volvió a estallar por sus problemas de salud y durante los ensayos volvió a romper en llanto debido a que se volvió a lastimar.

Cuando me levantaron, tronó (la espalda) y me volví a lesionar... me duele, desde que bailamos la pinch... polca me lastimé... me cag... tenerme que quejar, esa es la realidad, o sea porque yo soy súper fuerte y nunca me quejo de nada wey y me da mucho coraje, no quiero que piensen que es pretexto, eso me cag...", contó entre lágrimas.