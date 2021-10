Desde Televisa, Sebastián Rulli comparte amorosa FOTO del recuerdo ¿junto a Cecilia Galliano?

Ciudad de México.- Sebastián Rulli, actor de Televisa se unió al reto de 'jueves de TBT' en el que los famosos acostumbran a publicar en sus redes sociales una imagen de algún buen recuerdo.

El galán de los melodramas de la televisora de San Ángel, empleó su perfil de Instagram para compartir una amorosa fotgrafía junto a su pareja, la actriz Angelique Boyer.

FOTO: Staff/ Sebastián Rulli y Angelique Boyer, actores de Televisa

Desde un hermoso paisaje en Valle de Bravo, ambos artistas aparecen abrazados y la instantánea fue acompañada con un digno y amoroso mensaje para su pareja.

Uno no cambia por nadie ¡uno mejora por quién se lo merece! Gracias mi amor @angeliqueboyer por motivarme a mejorar cada día! #tbt posada de @televisa 2015 ¡si no me equivoco!", escribió Rulli en el post.