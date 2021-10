Divorciada y en crisis: Tras 3 años desaparecida, actriz de TV Azteca llega a Televisa ¿desfigurada?

Ciudad de México.- La actriz argentina Ceci Ponce, quien estuvo unos años desaparecida para dedicarse a la maternidad, reapareció en Televisa luego de saltar a la fama en TV Azteca para hablar de su divorcio.

Ponce, quien participó en telenovelas del Ajusco como Soñarás, Amor en Custodia, Los Rey y Siempre Tuya Acapulco, esta última realizada en el 2014, estuvo algunos años sin trabajar pues se retiró del medio para ser madre.

Ceci Ponce y Melissa Barrera en 'Siempre Tuya Acapulco' (2014)

Esto hizo que la actriz bajara mucho de peso durante la lactancia. Ceci comentó que incluso lucía "demacrada" e irreconocible.

Durante la pandemia, la actriz reapareció para contar que debido al encierro atravesaba por una crisis matrimonial con su esposo y padre de dos de sus hijos, Fran Covarrubias.

Finalmente, tras rumores de que se habían separado de forma definitiva, esto fue confirmado por la misma argentina, quien sorprendió al reaparecer en televisión, pero ahora en las pantallas de Televisa.

Esta semana estuvo como invitada en Montse & Joe, donde habló de que su relación sí falló y se separó de Fran. La actriz, por otro lado, lucía completamente recuperada y rejuvenecida tras haber perdido mucho peso, pues se veía mejor que nunca.

Ceci se sinceró en el programa y contó que es un problema para ella que se entrega tanto cuando se enamora de alguien que termina perdiendo su individualidad, pero cuando se da cuenta, prefiere salir huyendo de la relación.

Contó que se fue muchas veces de la casa de una pareja por una razón en específico.

Es bien difícil... pero al final todo recae en uno, es como el cuidado personal. Te desdibujas muchas veces y yo necesito eso de que necesito aceptación y me fundo con el otro para que sea un 'Sí' constante. Me pierdo y llega un momento en el que ya no me gusta y no sé quién soy (...) después sola me vuelvo a encontrar hasta que encuentro el amor otra vez y me vuelvo a perder", contó sobre el fracaso de sus relaciones.