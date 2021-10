Horóscopos de hoy 28 de octubre 2021: MHONI VIDENTE y las predicciones para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Bendecido jueves 28 de octubre 2021! Para que no te agarren 'sorpresas' en este día, conoce cuál es el horóscopo de hoy que Mhoni Vidente prevé con las cartas del tarot para tu signo zodiacal.

Aries

Este día se le dará muy bien alegrar la vida de todos los que estén cerca de usted; ¡goce todo el amor que tiene! Su encanto personal le servirá para hacer una buena compra y además obtener un jugoso descuento. Evite las peleas en su trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe revisar con el médico.

Tauro

Si se dedica a ordenar y ser sincero con sus sentimientos pronto podrá entregar su corazón; recuerde que el amor más importante es el propio. Hay que aprender a ahorrar, me conviene muchísimo. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad, ¿está listo? Hoy tendrá su autoestima por las nubes.

Géminis

Aunque no lo crea, romper la rutina enriquece la vida de pareja; tome riesgos sin miedo y verá grandes resultados. Se está gastando el dinero sin precaución, ya es hora de parar o tendrá graves problemas. Un cambio de trabajo va a ser muy positivo. Las molestias en los ojos pueden deberse a exceso de luz.

Cáncer

Es momento de reunirse con sus amigos y celebrar lo mucho que se han extrañado por la pandemia. Procure gastar menos, aunque puedan acusarle de tacaño; las finanzas suelen ser volubles en estas fechas. Su trabajo será muy cómodo y lindo este día. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Leo

Su pareja está dispuesta a apoyar en todas sus ideas, pero debe ser amable. Aumentan sus ingresos debido a su buena organización y conocimiento en inversiones. Aproveche las oportunidades del trabajo que le surjan en días próximos. Malestar físico en forma de jaquecas.

Virgo

Una escapada con su pareja será maravillosa para ustedes, además de que revivirán la 'llama del amor' que ha sufrido problemas en estos días. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de dinero, pero debe ser precavido. Varias entrevistas de trabajo le tendrán ocupado. Buen momento en su humor.

Libra

Su pareja se mostrará más cariñoso que nunca con usted durante esta temporada, por lo que es clave que sea agradecido y recíproco. Soluciona, de forma rápida, su mala racha en el dinero, ¡felicidades!. En el trabajo, tendrá que tomar decisiones importantes, piense con calma. Su organismo funciona a la perfección.

Escorpio

¿Está listo para esa nueva relación? No debe dejarse llevar por los detalles, pues eso no lo es todo en el amor. No tiene preocupaciones en el aspecto económico, y está bien, el dinero fluye bien con usted. Trabajo pesado y aburrido, pero es algo transitorio. Convendría que se hiciera más jugos para mejorar su vitalidad.

Sagitario

Disfrute a tope del amor que recibe tanto de sus amistades, como de su familia; esos momentos lo son todo. Posibilidad de encontrar encontrar un nuevo empleo con mejor sueldo, aunque este tema lo pondrá algo nervioso. Problemas intestinales de poca importancia; beba más agua.

Capricornio

Evite discusiones absurdas con su pareja, pues estas no llevan a nada y solo dañan la relación que tanto trabajo le ha costado. No se cree nuevos gastos, recuerde que debe ser amable en todo momento. Encontrará el trabajo con el que siempre ha soñado, paciencia. Tendrá delicadas las articulaciones.

Acuario

Dedique más tiempo a los asuntos del amor, lo valen en esta época en donde usted ya está dispuesto a iniciar una nueva relación. Comprar de forma compulsiva no le viene bien a ninguna cartera; tenga cuidado con eso. La sobrecarga de trabajo le traerá éxitos nuevos; no se rinda. Visite a un oculista para ver que todo esté en orden.

Piscis

No pierda la paciencia por los pleitos de pareja. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho, pues lo merece más que nunca. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes en el trabajo. Hoy recupera toda la energía perdida y además estará listo para recibir las maravillas de la vida.

