¡La humilla! Polémico integrante de 'Hoy' dice porqué no se casó con Michelle Vieth: "Tiene 4 hijos"

Ciudad de México.- Luis 'Potro' Caballero, quien forma parte del programa Hoy en Televisa, hizo una dura confesión pues detalló la razón nunca le quiso pedir matrimonio a la actriz Michelle Vieth.

Como se recordará, el polémico influencer y cantante admitió en noviembre de 2019 que tenía una relación con la también conductora al aparecer en plena transmisión en vivo en el extinto programa Tu casa TV para besarse frente a las cámaras y llevarle serenata al son del mariachi.

Sin embargo, las cosas entre ellos no funcionaron y terminaron al poco tiempo. A mediados de 2020 él conoció a la española Estefanía Ahumada en Guerreros 2021 pero solo duraron poco más de un año y actualmente están separados.

En una entrevista exclusiva con TVNotas, 'Potro' confesó todo sobre su reciente ruptura amorosa con la actriz nacida en Europa.

Estábamos en diferentes frecuencias y es de sabios decir: 'Ahorita no podemos entregar el cien'. Me cae increíble, es una mujer excelente, pero ahorita no quiero tener novia, me voy a aventar un rato soltero", declaró.