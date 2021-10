¿Nuevo problema? Exsuegra de Inés Gómez Mont exige a la conductora ver a sus nietos

Ciudad de México.- Durante su encuentro con los medios de comunicación en un evento en la Ciudad de México, la exsuegra de Inés Gómez Mont, mostró su preocupación por los problemas legales que enfrenta la conductora, quien es buscada por 190 países debido a la ficha roja que emitió en su contra la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el pasado 19 de octubre.

Tita Bravo, dijo que derivado de este conflicto, su hijo, Javier Díaz, no ha podido ver a los cuatro hijos (Inesita, Bruno, Diego y Javier) que procreó con la presentadora de televisión, sobre todo ahora que ella es acusada del presunto delito de peculado, así como acusaciones de delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Yo qué te puedo decir?, yo ignoro dónde estén, o sea, ignoro qué procede, las leyes ya cambiaron, no sé. Yo lo único que pido es que nos dejen ver a los niños, la verdad lo que hagan la señora y el señor y las demás gente, a mí la verdad no me interesa, a mí me interesa que mi hijo esté feliz, o sea, que vea a sus hijos, ¡son sus hijos!, o sea no es normal (que no los vea)", expresó Tita