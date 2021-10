Perdió la memoria: Conductora de Televisa da dura noticia al aire sobre su hijo tras grave accidente

Ciudad de México.- La famosa conductora y cantante Daniela Magún hizo una dura confesión al aire en Televisa debido a que confesó que su hijo mayor Liam sufrió un delicado accidente que lo hizo perder la memoria.

Durante el reciente programa de Netas Divinas, la integrante del grupo Kabah volvió a recordar que el percance del adolescente de 12 años ocurrió justo cuando ella estaba a punto de dar un show y contó los momentos de pánico que vivió.

Magún explicó que le llamaron de su casa para avisarle que Liam se había caído de una hamaca y explicó que lo peor no fue que se tuvo que ir del concierto repentinamente, sino que lo más fuerte fue que su hijo le confesó que no recordaba nada.

Me volteó, hablo con Liam y me dijo: 'mamá no me acuerdo de nada' y yo de: A ver, pero a ver cómo te llamas".