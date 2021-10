¡Shock en TV Azteca! Familiar de Luis Miguel da fuertes datos a Chapoy sobre Marcela Basteri

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los misterios más grandes del espectáculo, es el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Pasan los años y la información sobre qué ocurrió con ella aún no se revela por completo; no obstante una familiar de 'El Sol de México' informó a TV Azteca brutales datos sobre ella.

En exclusiva para Ventaneando, con Pati Chapoy, Adua Basteri, tía abuela de Luis Miguel, habló sobre cómo fue el último día que vio a la madre de 'El Sol'

Adua, quien es tía de Marcela Basteri, explicó que la madre de Luis Miguel estuvo en Italia previo a su desaparición y que estaba acompañada de Sergio Basteri, quien tenía tres años en ese entonces.

Declaró que mientras estaban en Italia, Marcela recibió una llamada de Luisito Rey, quien le pidió regresar de manera urgente e España, para firmar unos contratos de Luis Miguel, y que después tendría que irse a Chile.

Debido a que la familia de Marcela sabía bien que Micky estaba trabajando para ocupar un lugar en el medio artístico, no les extraño la petición del esposo de Basteri, por lo que no se opusieron al viaje.

Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Luisito, para Micky. Porque de lo contrario no podría cantar. Sin embargo, el manager me llamó y me dijo: 'Tía Adua no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad", declaró Adua Basteri desde Massa, Italia a 'Ventaneando'

No obstante, la tía abuela de Luis Miguel declaró en que había algo extraño en las indicaciones de Luisito Rey, pero que como Marcela no hablaba de sus problemas maritales, no pudo impedir que viajara sola.

Me decían que estaba con su marido y que todo estaba bien, que todo estaba bien. El otro hermano [Alejandro] no vino porque estaba con sus abuelos. Empezamos a entender que no todo estaba bien cuando desapareció. Si ella me hubiera contado cómo iban las cosas con su marido, no la hubiera mandado a España", dijo.

Marcela partió con la promesa de volver en un mes a Italia, mas eso no pasó.

