¡Tragedia en Televisa! Joven actriz se confiesa en 'Ventaneando' y revela que sufre dura enfermedad

Ciudad de México.- Lamentablemente una joven actriz de Televisa, quien apenas tiene 21 años de edad, confesó en entrevista para el programa Ventaneando que lamentablemente le diagnosticaron una enfermedad en el corazón.

Desafortunadamente se trata de la afamada artista mexicana Karol Sevilla, quien es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa y comenzó su carrera en el medio desde que era una niña.

Su debut fue en el programa infantil Plaza Sésamo en 2006 y en 2008 apareció por primera vez en las telenovelas con Querida enemiga. Además desde 2008 al 2015 apareció recurrentemente en episodios de La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho e hizo melodramas como Amorcito corazón y Para volver a amar.

Durante el pasado mes de julio, la también protagonista de Soy luna de Disney sacó tremendo susto a sus fanáticos ya que se reportó que había sido hospitalizada de urgencia tras sufrir un desmayo y en aquel momento se manejó que se trataba de amigdalitis.

Sin embargo, durante su aparición en el programa de la periodista Pati Chapoy, Sevilla confesó que tiene una enfermedad un poco más delicada.

En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusal . Tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos. A veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente", contó.

Asimismo, la novia del actor Emilio Osorio detalló que esta enfermedad le surgió porque había estado sometida a bastante estrés y proyectos, por ello decidió hacer un cambio en su ritmo y balancear su vida para controlarla.

Entré con un entrenador, empecé alimentarme mucho mejor, empecé a darme mis tiempos, a relajarme más, a tratar de no estresarme tanto. Mi cuerpo me dijo 'hey, este es el momento de aprender'. De que también si tu cuerpo te da una señal, tienes que hacerle caso. Esta vez no le hice caso. Solamente es cuidarme y tratar de relajarme, porque en el momento en el que me empiezo a estresar, me empiezo a marear, a desmayar".