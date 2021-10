¡Traicionó a Legarreta! Erik Rubín revela todos sus amoríos y le 'coquetea' ¿a actriz de Televisa?

Ciudad de México.- Siempre se ha especulado que el cantante Erik Rubín, quien tiene más de 20 años al lado de Andrea Legarreta y tiene fama de ser todo un 'Don Juan', habría engañado en diversas ocasiones a la conductora más famosa de Televisa.

Durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación, el cantante y compositor se sinceró y habló como nunca antes de todos sus amoríos. ¿Confirmó que le fue infiel a la madre de sus dos hijas?

Asimismo, comentó que es un hombre "muy afortunado" pues mientras estuvo soltero pudo disfrutar su juventud al máximo y hasta detalló que no se quedó "con ganas de nada", pero jamás mencionó una infidelidad a Andy ahora que ya tienen más de 20 años juntos.

Sin embargo, algo que sí hizo Erik fue proponerle a una reportera que probara sus besos pues esta le dijo que existía la leyenda urbana de que "besaba muy bien": "Mira ven", comentó por supuesto a modo de broma.

Rubín también fue sincero y detalló que no siempre le fue bien en el amor y que hubo dos famosas que le rompieron el corazón:

Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón. De chavito yo estaba enamorado de Mariana y nunca me peló", confesó.