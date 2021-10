Tras 8 años vetada de Televisa y quedar en silla de ruedas, actriz traiciona a 'Hoy' con 'VLA'

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas y cantante está de vuelta en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, al cual se integró este año a solo unos meses de haber visitado al programa Hoy tras decirse que había sido vetada.

La famosa Rocío Banquells, debutó en la telenovela de 1973 Los que ayudan a Dios de Televisa, sin embargo, hubo un tiempo en el que fue vetada durante 8 años por irse a TV Azteca, de 1996 a 2004.

Banquells, quien quedó en silla de ruedas por un año por diversos problemas de salud, enfrentó cirugías, se divorció, fue acusada de fraude bancario por una mala decisión, su exesposo le quitó a su hijo por años y ocultó su paradero.

En entrevista hace unos años, recordó cómo fue ese veto y cuando aún no podía caminar correctamente y se apoyaba de un bastón.

Me fui y fue lo peor porque se me cerraron las puertas que porque traicioné (...) Estuve vetada muchísimos años, del '96 hasta 2004. Me ofrecen 'Cantando por un sueño' y tenía que bajar unas escaleras, tuve que aprender a caminar la bajada de las escaleras sin bastón y yo no la podía hacer", recordó.