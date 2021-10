Tras veto en Televisa, conductor arremete contra 'Luis Miguel, La serie': "Es una porquería"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico locutor René Franco desató polémica en una reciente emisión de su programa de radio La Taquilla donde reaccionó a la serie de Luis Miguel.

Hablando acerca del estreno de la tercera y última temporada de Luis Miguel, La serie, este 28 de octubre, el famoso comunicador dijo no estar dispuesto a verla, ya que no es de su agrado.

Señaló que, si la tercera temporada estaba igual que la anterior, no habría razón por la que él la vería, "es más, ni aunque hubiera un motivo como en la primera temporada".

Además, René Franco destacó su desagrado al decir que "hoy se estrena la porquería de Luis Miguel", y fue repetitivo al referirse con ese adjetivo calificativo.

Dijo que no tenía caso verla pues, lo único interesante sería conocer la vida que llevó 'El Sol' con Aracely Arámbula y, como no saldrá, pues no tendría nada que analizar.

Tiempo atrás, René Franco habría dicho que Netflix había pasado de moda, y que se había convertido en una plataforma de secuelas, en lugar de series; un motivo por el que el locutor ya no tendría más que aportar.

Fuente: Instagram