¡Adiós Televisa! Tras 14 años, Galilea Montijo renuncia a 'Hoy' y hace fuerte súplica a ejecutivos

Ciudad de México.- Destapan que, tras muchas especulaciones, la conductora Galilea Montijo busca dejar el programa Hoy luego de más de 14 años al aire en el matutino de Televisa.

Así lo reportó el periodista de espectáculos Álex Kaffie en su columna 'Sin Lisonja', asegurando que la tapatía ya no quiere formar parte del elenco del matutino más visto de la televisión abierta en México por una fuerte razón.

El llamado 'Villano de los espectáculos' expuso que 'La Gali' pidió a ejecutivos de la televisora de San Ángel un tiempo para salir del aire y recuperarse debido a los graves problemas de salud que ha presentado, presuntamente por las secuelas del Covid-19.

Tras ausentarse varias veces del matutino y desatar especulaciones, la propia Galilea aclaró que se debió a que padeció dos veces el virus y este le dejó secuelas. Además, comentó que su cardiólogo le indicó que quedó hipertensa de por vida y tiene problemas en el corazón.

Mi cardiólogo me mandó a unos días de descanso, ya les había comentado las secuelas de Covid que traía. Me asusté porque me empecé a sentir muy mal unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos y dolores de ojos que me dan. Eso de la presión, literal me quedé hipertensa. Lo del derrame de corazón bueno pues estoy con medicamento, la pericarditis también", dijo Galilea.