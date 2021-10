Adiós 'Ventaneando': Ejecutivos de TV Azteca toman drástica medida para 'hundir' a Chapoy

Ciudad de México.- Ejecutivos de TV Azteca alistarían tremenda bomba contra Pati Chapoy pues estarían en negociaciones con los peores enemigos de la titular de Ventaneando y más conductores del programa como Daniel Bisogno.

El periodista de espectáculos Álex Kaffie reportó que Televisión Azteca transmitirá Chisme No Like, programa de espectáculos transmitido por YouTube y conducido por el argentino Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Me entero que la televisora del Ajusco está en negociaciones con Elisa Beristain y Javier Ceriani, titulares del polémico programa de espectáculos 'Chisme No Like', para que este sea trasmitido por a más + a partir de noviembre", reportó.